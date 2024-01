Nel giorno del compleanno di Budanov | Kyiv colpisce la Crimea Mosca lancia i missili di Pyongyang

Ci siamo, il giorno della Befana sta, finalmente, per arrivare! La simpatica nonnina è, infatti, in procinto di partire per distribuire dolcetti e ... (ilcorrieredellacitta)

Cerco di ricordarmi quel: anchebuio estremo è passato Cristo, è risuonata la sua voce. Quando poi Benedetto XVI si è dimesso, per me come per molti è stata un'ora drammatica . Non ......viola i diritti umani e da tempo ha aumentato il numero delle esecuzioni di condanna a morte ai danni della popolazione. I dati ricavati da Amnesty International, l'Iran è al secondo posto...Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby annuncia il lancio di missili nordcoreani in Ucraina, mentre l'esercito ucraino arriva a Sebastopoli ...Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti concordano sull’"esagerata" anticipazione della data di inizio e invitano tutti i cittadini a rivolgersi alle attività di prossimità.