Nel Gigante di Kranjska Gora Vlhova in testa dopo 1^ manche

... anche se nelle ultime due ha fatto passi da. Se avete già letto questa nostra vecchia ... In realtà come dicevamo tutto l'occorrente probabilmente cel'avete giàtelefono . Spulciate il ...Marco Odermatt si conferma praticamente imbattibile anche ad Adelboden .di casa, nonostante una fitta nebbia, lo svizzero leader di Coppa del mondo chiude in 56.15 e precede di oltre un secondo il primo degli inseguitori, l'austriaco Stefen Brennsteiner . Sul ...La slovacca Petra Vlhova in 56.55 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Ma subito alle sue spalle, con soli due centesimi ritardo, c'è' l'azzurra Federica Br ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.18 Molto male oggi Roberta Melesi. L' ...