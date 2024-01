NBA 2023 2024 | Celtics ancora imbattuti in casa | vincono Indiana e Minnesota Ai Lakers non bastano James e Davis

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Grazie al successo per 126-97 ai danni degli Utah Jazz, i Bostonhanno migliorato il proprio bilanciolingo a 17-0, eguagliando il miglior avvio di stagione nella storia della franchigia. Protagonista Jason Tatum con 30 punti e 9 rimbalzi, mentre Simone Fontecchio, sul parquet per 24 minuti, ha chiuso con 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Sono state ben 14 le partite valide per la regular season NBAandate in scena nella notte italiana, dove hanno riposato solamente Milwaukee e San Antonio. Se ihanno consolidato la propria leadership a Est, hanno invece frenato i Philadelphia 76ers, sconfitti per 128-92 dai New York Knicks nonostante la doppia doppia di Joel Embiid (30 punti e 10 rimbalzi). Sesto successo di fila per gliPacers, trascinati dal ...