Naro Omicidio di Delia Zarniscu e Maria Rus | fermato un ventenne romeno

(Di sabato 6 gennaio 2024) Due omicidi nella stessa notte e nello stesso quartiere, Sant’Erasmo, a(Agrigento). Le vittime sono le romene, 58 anni, eRus, 54 anni. Due connazionali delle donne uccise sono sotto torchio nella caserma dei Carabinieri e la posizione di uno di loro, un ragazzo di 24 anni, si è poi complicata, tanto che l’uomo è indagato per duplicee vilipendio di cadavere. Interrogato dal pm di Agrigento Elettra Consoli e all’aggiunto Salvatore Vella. Il ragazzo di 24 anni si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha disposto il fermo e il giovane è stato accompagnato in carcere. Il ventiquattrenne è stato interrogato in caserma insieme ad un altro uomo che non risulta indagato Le autopsie ordinate dal pm di Agrigento Elettra Consoli e dall’aggiunto Salvatore Vella ...