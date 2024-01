Napoli | torna di moda Kadioglu? Probabile cessione in estate | servirebbero non meno di 20 milioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Fenerbahce sta già pianificando il prossimo mercato estivo e come trarre profitto da alcune cessioni. Sul tavolo ci sarà il trasferimento di Ferdi, il difensore turco del club gialloblu che da tempo suscita l’interesse dei migliori club europei. Tra questi figura anche il, che ha inserito il suo nome nella lista dei calciatori seguiti. In passato L'articolo

Marco Cari , tecnico di Pasquale Mazzocchi ai tempi del Rimini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia.com parlando del calciatore in ... (terzotemponapoli)

Nuova giornata di Calciomercato molto importante in Serie A. Napoli e Inter le squadre più attive, ma sono diverse le trattative pronte ad entrare ... (notizie)

Dopo aver perfezionato le ultime questioni burocratiche, la SSC Napoli ha chiuso un colpo importante per il mercato di gennaio: Pasquale ... (dailynews24)

“L’ultima avventura in panchina, quella inglese al Tottenham, l’ha segnato e consumato. Adesso ha una sola volontà dopo il meritato riposo: tornare ... (ilnapolista)

L’ex capitano del Napoli tornerebbe volentieri nel capoluogo campano, ma la trattativa è chiusa per via di alcune situazioni Lorenzo Insigne e ... (dailynews24)

La protagonista, dopo anni vissuti al nord Italia,per recuperare la propria ispirazione artistica e non solo, come ha spiegato il regista. ''NA storia' rappresenta un affascinante ...Dopo due gare di campionato,titolare Nzola, nella sfida che inizierà alle ore 20:45 al Mapei Stadium, che vedrà i ... Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato ...Basta un gol di Pinamonti a chiudere il primo tempo fra Sassuolo e Fiorentina. Una sorta di sorpresa vista la classifica delle due squadre, con i toscani che sono reduci da tre vittorie consecutive ...La probabile formazione del Torino per la sfida al Napoli: davanti ci sono Zapata e Sanabria, Linetty torna titolare a centrocampo ...