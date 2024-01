Napoli senza Ostigard per la sfida contro il Torino | Mazzocchi pronto per l’esordio | i convocati

(Di sabato 6 gennaio 2024)peril: la listadi Mazzarri. Ildi Walter Mazzarri si prepara are ildi Ivan Juric allo Stadio Olimpico Grandein vista della 19ª giornata di Serie A. L’attenzione è ora concentrata sulla lista deidiramata dall’allenatore azzurro, con una notizia di rilievo: Leoè assente a causa di una gastroenterite. Il match, in programma domani pomeriggio alle ore 15, vedrà l’arbitraggio di Mariani di Aprilia. Mazzarri, alle prese con alcune assenze importanti, non potrà contare su Meret e Natan, fermi agli box per ...

... un'associazionescopo di lucro che dal 1998 si interessa anche di valorizzare le diverse ... conservato nel palazzo Reale di, quello della Certosa di San Martino o il presepe barocco ...Il ritrovamento in carcere del corpo di un detenuto 32enne, ormaivita, sta creando forte agitazione a Poggioreale. L'uomo, originario di Secondigliano, si trovava recluso nel repartoal piano terra quando ha perso la vita. Sul suo corpo c'erano segni ...Il Torino per non finire nella trappola dell'ennesima stagione senza obiettivi, il Napoli per dare un calcio alla crisi e rimettere nel mirino il quarto posto. Sfida delicata quella di domenica alle 1 ...Partita dalle mille emozioni quella del Benito Stirpe tra il Frosinone e il Monza, terminato sul punteggio di 2-3 in favore della squadra di Palladino ...