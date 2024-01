Napoli-Salernitana | vietata la vendita dei biglietti ai tifosi granata

Leggi su 2anews

(Di sabato 6 gennaio 2024)ladei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno per la sfida, in programma il 13 gennaio prossimo presso lo stadio “Maradona”.laai residenti in provincia di Salerno, “fatti salvi i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Società sportiva Calcio” deiper l’incontro di serie A