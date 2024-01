Napoli | Mazzarri | ”Vorrei invertire la rotta Mi auguro di raccogliere di più”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024): Tante assenze, anche Jesus in dubbio. Non passo a 3, col Monza creato tantissimo! Su Mazzocchi e Kvara…” Walter, allenatore del, nella odierna conferenza stampa ed alla vigilia del match contro il Torino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:sul desiderio che ha per il 2024 e sull’arrivo di Mazzocchi “la. Col Monza la prestazione è stata buonissima, ma mididi più. Mazzocchi? E’ un ragazzo molto motivato. Ha grande voglia, vuole spaccare il mondo e mi piace molto. Serve la carica giusta anche per svegliare un po’ chi è qui da anni. Di Lorenzo non aveva un vice, ma Mazzocchi è un jolly, viene qui per ricoprire diversi ruoli”. Su Juan Jesus in ...