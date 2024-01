Napoli | Mazzarri | “Domani decido chi gioca tra Simeone e Raspadori”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Torino è una signora squadra, che aveva già Sanabria e ha preso Zapata. Noi dobbiamo metterli in difficoltà, provando a fare il gioco come abbiamo visto nella partita col Monza”. Lo ha detto il tecnico delWalter. L’allenatore ha parlato del dubbio al centro dell’attacco tra: “– ha detto – è un grandissimotore e se pensodi attaccare la profondità, il Cholito è più simile a Osimhen.sta benissimo, è un ragazzo prezioso, sereno e tranquillo, non molla mai. E’ chiaro che gli piacerebbere di più, ma ancheè un ottimotore e fino all’ultimo deciderò chi, in base a ...

Vigilia di Torino- Napoli , gli azzurri domani saranno in campo per riscattare gli ultimi risultati deludenti. Presenta la gara dalla sala stampa... (calciomercato)

I partenopei domani saranno ospiti del Torino , ex squadra del tecnico Napoli - "Per la prima del 2024 vorrei che si invertisse la rotta. Col Monza ... (ilgiornaleditalia)

Mazzarri : Tante assenze, anche Jesus in dubbio. Non passo a 3, col Monza creato tantissimo! Su Mazzocchi e Kvara…” Walter Mazzarri , allenatore ... (terzotemponapoli)

... ma mancano in tanti e c'è in dubbio anche Gaetano') il tecnico azzurro si difende dall'accusa che rimprovera aldi creare meno rispetto al passato: Infinetorna a battere sulla ...Lo ha detto il tecnico delWalter. L'allenatore ha parlato del dubbio al centro dell'attacco tra Raspadori e Simeone: "Simeone - ha detto - è un grandissimo giocatore e se penso ...Notizie Calcio Napoli - Diretta della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Torino-Napoli, prima gara del 2024 degli azzurri. Tutto in diretta gratis per seguire la conferenza stampa di ...L'auspicio è anche abbastanza ovvio: «Dobbiamo invertire la rotta dal punto di vista dei risultati. È fondamentale». Walter Mazzarri è carico in vista ...