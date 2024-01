Napoli-Genoa | accordo vicino per Dragusin Zanoli a titolo definitivo per abbassare il prezzo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilmigliora l’offerta perdel, inserendoe il prestito di Ostigard. Ilsta stringendo i tempi per portare Radusotto il Vesuvio. Secondo il Corriere dello Sport, è stata formulata una bozza d’per il trasferimento del difensore dal, che prevede una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. Per abbattere la richiesta cash, gli azzurri hanno incluso Alessandronell’offerta, non più come prestito ma a, oltre al prestito di Ostigard., bozza d’con ilperIl ...

Appena una settimana fa De Laurentiis faceva mea culpa per quanto visto in casa Napoli, per i risultati, per il rendimento, per un mercato poco... (calciomercato)

, ci sono 60 milioni per te. Così apre il Corriere dello Sport: "Polizza Champions". DeLa, 60 ... Bologna: 1 - 1 col. Vialli: l'eredità di un campione. L'apertura di Tuttosport: "Decreto ...Per fare ciò, uno dei punti chiave appare Radu Dragusin che deve essere prelevato dal. La trattativa è avanzata e ilnon teme la concorrenza del Tottenham, ma, come scrive la Gazzetta ...:La Gazzetta dello Sport dedica spazio al calciomercato del Napoli che è alla ricerca di un centrocampista: "Soumaré, di proprietà del Leicester ma in prestito al Siviglia, dove però non si è integrat ...Si scalda l'asse Genoa-Napoli per Dragusin, obiettivo ormai dichiarato per la difesa azzurra ma da tempo nel mirino del Tottenham ...