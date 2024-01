Napoli-Dragusin | spariti gli intermediari del Tottenham

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilsorpassa ilnella corsa a Radudel Genoa: gli azzurri sono in vantaggio nella trattativa. Ilsarebbe passato in vantaggio nella corsa a Radu, difensore di proprietà del Genoa. Gli azzurri avrebbero sorpassato il, con cui la trattativa sembra arenata. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club partenopeo ha trovato un’intesa con i liguri sulla base di 28 milioni di euro. Tuttavia, gli azzurri hanno incluso Alessandro Zanoli nell’offerta, non più come prestito ma a titolo definitivo, oltre al prestito di Ostigard. Glidelsi sarebbero defilati nelle ultime ore, consentendo agli azzurri di prendere il sopravvento. L’agente diha già avviato i contatti ...

... senza dimenticare ilche prova a piazzare il doppio colpo Samardzic -. Calciomercato.it vi offre in diretta e in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulle trattative!Per rimanere ...Circolano tanti nomi, dae Samardzic, ma intanto questo week end si torna in campo e ildovrà vedersela con il Torino. In vista della sfida a Mazzarri toccherà il compito di ...Gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni più i cartellino di Zanoli e Ostigard in modo da alzare il valore totale dell'offerta e raggiungere le cifre richieset dai liguri. L'Epifania ...Raggiungere la qualificazione in Champions è troppo importante per rimandare l'investimento all'estate. Leggi i dettagli ...