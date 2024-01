Napoli | Dragusin ha detto sì | ora bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio e col Genoa

Napoli - la trattativa per Samardzic è ai dettagli. Rilancio del Genoa per Dragusin (Sky)

Napoli, la trattativa per Samardzic è ai dettagli. Rilancio del Genoa per Dragusin (Sky) Dopo Mazzocchi, il Napoli continua a trattare per Samardzic ... (ilnapolista)