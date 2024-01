Napoli | arrestato narcos latitante | tradito dal vizio delle sigarette

(Di sabato 6 gennaio 2024) È il primoa finire in manette nel 2024, l?ennesimo stanato dai carabinieri del comando provinciale diche appena qualche giorno fa ha chiuso il bilancio annuale con 17...

27 Cipolle , 80 rendini , 42 folgore e circa 100 petardi di varia natura oltre a 7 batterie di fuochi pirotecnici tra i Botti illegali trovati in casa ... (impresaitaliana)

Napoli , Ponticelli : ordigni pericolosi per il capodanno nascosti nel ripostiglio di casa. Carabinieri arrestano 34enne . Dovrà rispondere di ... (2anews)

Era pronto a lasciare il Paese il narcotrafficante 65enne, nato in Uruguay ma residente a Scafati arrestato in un hotel di Trecase , nel Napoletano, ... (ilmattino)

Trovato e arrestato in Spagna Nicola Rullo elemento di spicco del clan Contini , ritenuto braccio destro del ras Edoardo Contini In manette Nicola ... (puntomagazine)

5 A Caivano () un 25enne, già noto alle forze dell'ordine, è statoquesta notte dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia. - continua sotto - I militari sono intervenuti ...12 I carabinieri didella pattuglia mobile di zona Stella e quelli della stazione di Secondigliano hanno scoperto ...quel segnale e ai rumori provenienti dall'officina i militari hanno...È il primo latitante a finire in manette nel 2024, l’ennesimo stanato dai carabinieri del comando provinciale di Napoli che appena qualche giorno fa ha chiuso il bilancio annuale con ...Faslii Qibini, 64enne di origini albanesi, è stato arrestato mentre camminava sul Corso Secondigliano. Deve scontare 22 anni ...