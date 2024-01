Napoli | arrestato broker narcotraffico internazionale | latitante dal 2011

Era pronto a lasciare il Paese il narcotrafficante 65enne, nato in Uruguay ma residente a Scafati arrestato in un hotel di Trecase , nel Napoletano, ... (ilmattino)

Trovato e arrestato in Spagna Nicola Rullo elemento di spicco del clan Contini , ritenuto braccio destro del ras Edoardo Contini In manette Nicola ... (puntomagazine)

commenta I carabinieri del Comando provinciale dihannoFaslii Qibini, 64 anni, latitante dal 2011. L'uomo di origini albanesi, sul quale pende una condanna definitiva di oltre 22 anni di reclusione, per traffico internazionale di ...... lontano dai riflettori ma non dalla memoria dei militari del nucleo investigativo di. Lo ... I carabinieri lo hanno accerchiato e. E' ora nel carcere di Secondigliano. .È il primo latitante a finire in manette nel 2024, l’ennesimo stanato dai carabinieri del comando provinciale di Napoli che appena qualche giorno fa ha chiuso il bilancio annuale con ...Milano, 6 gen. (LaPresse) - Tradito dalle "spese familiari" e dalla voglia di trascorrere il Natale in famiglia, è stato arrestato Faslii Qibini, 64 anni, ...