Napoli | 60 milioni sul mercato | perché solo a gennaio?

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilsi prepara a scendere in campo per la partita di Serie A contro il Torino con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime deludenti prestazioni e una classifica sempre più preoccupante. La squadra di Walter Mazzarri occupa l’ottava posizione ed è addirittura fuori dalla zona Europa, il passo indietro è stato clamoroso ed i tifosi sono sempre più delusi per il rendimento della squadra. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha in mente una mossa nel tentativo di rilanciare la squadra azzurra durante questa stagione, con un investimento di 60di euro sulinvernale. I dirigenti sono in contatto per chiudere le trattative con tre calciatori chiave in posizioni cruciali: un difensore, un centrocampista e un trequartista. Foto di Cesare Abbate / Ansa, i nomi sul ...