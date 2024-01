Musica in lutto | addio al giovanissimo cantante

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 6 gennaio 2024) Una notizia sconvolgente ha colpito la comunità di Camponogara nella città metropolitana di Venezia: Nicola Cristian Trolese, un giovane di 21 anni, è stato trovato morto venerdì mattina, 5 gennaio. Il suo decesso ha creato un’onda di sconcerto tra i residenti del paese. Nicola, come riportato dal Gazzettino, aveva già affrontato gravi perdite familiari, essendo orfano di padre e cresciuto dai nonni. Il nonno, figura centrale nella sua vita, è scomparso solo un anno fa. Al momento, le circostanze della morte del giovane restano avvolte nel mistero, con gli investigatori che mantengono la massima riservatezza sulle indagini. Il 21enne era conosciuto per la sua passione per larap, genere che lo aveva portato a incidere diversi brani, pubblicati su piattaforme come Spotify e YouTube sotto lo pseudonimo di “XSadCryx”. I suoi testi, spesso carichi di emozioni ...