MOVIOLA – Sassuolo-Fiorentina | gol di Thorstvedt annullato per fuorigioco attivo | caos al Mapei

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Episodio dache farà parecchio discutere quello accaduto ad inizio secondo tempo di, anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. AlStadiumgira di sinistro e batte Terracciano siglando la rete del 2-0, ma al Var valutano la posizione di Matheus Enrique che è sicuramente dima che in realtà non sembra interferire nell’azione. Il centrocampista delviene toccato da Mandragora che però comunque riesce ad intervenire sul pallone ed è proprio il giocatore viola a mettere le mani sul petto del suo avversario e non viceversa. In ogni caso l’arbitro, Rosario Abisso, viene richiamato al monitor, e dopo una lunga revisione decide di annullare la rete del pareggio per ...