Moviola Inter-Verona | poco prima del gol di Frattesi la gomitata di Bastoni Il Var non interviene | furia Hellas Sogliano | «Grande mancanza di rispetto»

(Di sabato 6 gennaio 2024)è stata una partita piuttosto calda per i tre gol segnati da Lautaro,e Henry. Il finale di partita e il post partita si sono infuocati per diversi episodi da....

Più di qualcosa da rivedere nella partita di Doveri che - ci ripetiamo - non ha lo stesso smalto dello scorso anno . Il fallo che non fischia sul gol ... (247.libero)

Episodio da MOVIOLA in Inter-Verona . C’è il gol nel recupero di Frattesi sull’errore di Montipò, ma tantissime proteste dei gialloblù per un ... (sportface)

Finale rocambolesco in Inter-Verona . Dopo il gol di Frattesi nel recupero, Darmian calcia la gamba di Magnani in area. Fabbri non fischia, ma il ... (sportface)

Inter-Verona ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024 ... (inter-news)

... che polemicamente sottolineano la 'ricorrenza' di episodi favorevoli all'nelle ultime ... alla, la spinta del nerazzurro era apparsa evidente. Anche in quel caso, però, tutto regolare per ...Lacompleta del direttore di gara Fabbri durante la disputa della giornata di Serie A tra l'e il Verona L'episodio chiave delladel match- Verona, valido per la 19ª giornata della Serie A 2023/24. La partita di Fabbri. 22 ...Al Benito Stirpe, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Frosinone e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stirpe, Frosinone e Monza si affrontano ...Battendo il Verona 2-1 l'Inter è campione d'Inverno . Grazie ai tre punti conquistati oggi i nerazzurri vanno a 48 punti, e allungano il ...