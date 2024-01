Mourinho | «Non posso valutare Tiago Pinto | non è corretto È lui che deve valutare me»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 gennaio 2024) José, allenatore della Roma, torna a parlare alla vigilia della sfida con l’Atalanta durante la consueta conferenza stampa prepartita. Le parole dello Special One riportate da Tmw: Il punto sugli infortunati? E un giudizio su Huijsen? «Nessun giocatore recuperato, Mancini può giocare, ma non è recuperato. Tutti gli altri lo sappiamo, sono fuori a lungo, Smalling, Tammy. Si è infortunato anche Renato, non c’è nessun altro che recupera. La partita è di alto livello, l’avversario è di alto livello, ci sono tanti giocatori bravi, l’Atalanta è un’ottima squadra, la partita è difficile come Napoli, Juventus e poi Lazio e Milan, il livello degli avversari non si abbassa mai. Di Huijsen penso che tutti sappiamo chi è, è un ragazzo di 18 anni, che ha 10 minuti di Serie A, però che è uno dei prospetti di maggiore qualità nel calcio europeo a questo livello di età. Sarà ...