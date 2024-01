Morto David Soul | il biondo di Starsky e Hutch

Aveva 80 anni E'a 80 anniSoul. L'attore è famoso per aver interpretato il detective Kenneth Hutchinson nella serie televisiva 'Starsky e Hutch', aveva 80 anni.Hutch èl'altro ieri a 80 anni in una Londra acquosa accanto alla (quinta) moglie Helen Snell ...Soul si chiamava in realtàRichard Solberg, era nato a Chicago nel 1943 da una ...E' morto David Soul. L'attore, famoso per aver interpretato il detective Kenneth Hutchinson nella serie televisiva 'Starsky e Hutch', aveva 80 anni. Come si legge sui media stranieri, Soul è deceduto ...CHICAGO - E' morto a 80 anni David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, attore, cantautore e regista americano reso celebre dalla popolatissima serie televisiva poliziesca 'Starsky & Hutch' in c ...