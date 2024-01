Morto a 92 anni Mario Zagallo | leggenda del calcio brasiliano

E’ morto in uno Schianto frontale sulla strada regionale Feltrina Patrick Mentil , ex promessa del ciclismo, 22enne trevigiano che era arrivato fino ... (feedpress.me)

l'attore Christian Oliver , che ha recitato in film come Speed Racer e Operazione Valchiria, è morto , insieme alle sue due figlie , in un incidente ... (movieplayer)

Mario Zagallo, leggenda del calcio brasiliano e unico quattro volte campione del mondo da giocatore e poi da allenatore, èvenerdì all'età di 92. Lo si apprende dal suo account Instagram ufficiale. "È con grande tristezza che vi informiamo della morte del nostro eterno quattro volte campione del mondo Mário ...È stato una leggenda del calcio brasiliano, e non solo. L'unica a vincere quattro mondiali, prima da calciatore e poi da ct e da coordinatore tecnico. Èall'età di 92Mario Zagallo. Negli ultimila sua salute era diventata precaria e aveva subito diversi ricoveri per infezioni varie. Soprannominato 'formiguinha' (formichina) per il suo ...Originario di Zocca, è morto a 74 anni l’ex parlamentare e ministro amico di Prodi. Muzzarelli: "Ha sempre creduto alla possibilità di un futuro più giusto".Lutto nel mondo della politica emiliana. È morto a Modena all’età di 74 anni Giulio Santagata, ex parlamentare (dal 2001 per tre legislature) e tra i fondatori dell’Ulivo, grande amico di Romano Prodi ...