Morgan difende Luca Jurman nella sua opinione contro Amici di Maria De Filippi

Leggi su biccy

(Di sabato 6 gennaio 2024)nel corso degli ultimi anni ha speso spesso brutte parole e critiche nei confronti didiDe. Lo ha fatto criticando allievi, professori, metodi di insegnamento e messe in onda. Tant’è che la stessa produzione è stata costretta a intervenire pubblicamente. In suo sopporto oggi è sceso in campo, che con la trasmissione di Queen Mary ha avuto a che fare.replica a: “Cerca visibilità, ci ha chiesto di tornare e ora ci scredita” https://t.co/TDEo2jXHYF #23 — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 4, 2024, il commento su Instagram Lo ha fatto lasciando un commento su Instagram che vi riporto fedelmente qua sotto. “...