Monza | infortunio per Di Gregorio | torna in stampelle in panchina

(Di sabato 6 gennaio 2024) Problema per ildi Raffaele Palladino: Michele Di, portiere dei brianzoli, ha subito unal ginocchio in uno scontro...

D’Ambrosio è appena uscito per infortunio in Napoli-Monza , partita iniziata alle 18.30 per aprire la diciottesima giornata di Serie A. Fra poco ci ... (inter-news)

Napoli-Monza ha visto un’altra prova scialba degli azzurri. Nello stadio di casa, i partenopei non sono andati oltre lo 0-0. Eppure per tre volte, ... (terzotemponapoli)

Problema per il Monza di Raffaele Palladino: Michele Di Gregorio , portiere dei brianzoli, ha subito un infortunio al ginocchio in uno scontro... (calciomercato)

al ginocchio per Michele Di Gregorio e il portiere delè costretto a uscire al 40 contro il Frosinone . L'estremo difensore, quello che ha effettuato più parate fin qui in Serie A, ...... l'argentino, tornato dall', ha dimostrato immediatamente la sua importanza all'interno ... Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24;22;...Seconda sfida del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Frosinone e Monza Dopo la gara tra l’Inter e il Verona, valido per il lunch match… Leggi ...Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in questi minuti a Frosinone nel match tra i padroni di casa e il Monza.