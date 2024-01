Montecitorio a Porte aperte | il 14 gennaio la prima data dell’anno A breve le prenotazioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA – Si apriranno online lunedì 8alle ore 10 leper ladi, in calendario la prossima domenica 14. L’evento – che sarà aperto dal concerto in piazza della Banda della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata, che esegue l’Inno nazionale in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I vigili del fuoco protestano: “Vogliamo più tutele” “Il gioco di azzardo: una prospettiva multidisciplinare”, convegno a Siena Alessandra Ballerini e Yvan Sagnet al prossimo incontro sulla leadership democratica di Unimc Rosella Postorino presenta all’Università di Siena “Mi ...

Roma, 5 gen. " Si apriranno online lunedì 8 gennaio, alle 10, le prenotazioni per la prima data dell'anno diMontecitorio aaperte, in calendario domenica 14. L'evento " aperto dal concerto in piazza della Banda della Polizia di Stato diretta dal Maestro Roberto Granata, che esegue l'Inno nazionale in apertura e l'...Mattia Morandi, da 11 anni con il big dem, al posto di Vizzani. Sì di Schlein all'operazionegirevoli nel Pd. Il nuovo capo ufficio stampa del gruppo dem alla Camera sarà Mattia Morandi, ...ROMA - Si apriranno online lunedì 8 gennaio alle ore 10 le prenotazioni per la prima data dell'anno di Montecitorio a Porte aperte, in calendario la prossima ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Si apriranno online lunedì 8 gennaio, alle 10, le prenotazioni per la prima data dell'anno diMontecitorio a Porte aperte, in calendario domenica 14. L'evento - aperto dal co ...