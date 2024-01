Monopoli-Casertana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa, dopo un andamento abbastanza altalenante, vuole iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi portando a casa i tre punti davanti ai suoi tifosi. La formazione ospite, dal suo canto, ha come obiettivo quello di proseguire il proprio ottimo cammino per restare nelle prime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.