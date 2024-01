Mkhitaryan su Lautaro | «Giocatore importante per noi»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il centrocampista dell’Inter Henrikhha rilasciato queste dichiarazioni a fine primo tempo contro il Verona Henrikh, centrocampista dell’Inter, ha parlato a DAZN all’intervallo del match col Verona: che in questo momento si sta indirizzando verso i nerazzurri. «È moltoper noi, menomale che abbiamo segnato il gol. Ora serve il secondo per chiudere la partita». CONTINUA SU INTERNEWS24

Martinez (LaPresse) - Calciomercato.itL'attaccante argentino sfrutta al meglio l'assistenza die davanti Montipò non può sbagliare per il vantaggio interista. Esultanza rabbiosa ...Queste le formazioni ufficiali INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,, Carlos Augusto; Thuram,. A disposizione: Di Gennaro, Audero, ...INTER-HELLAS VERONA 1-0 (13' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 50' - Fuorigioco confermato, si resta 1-0. 48' - Lautaro trova il gol del 2-0, ma Fabbri ferma per fuorigioco.Schierato subito dal 1' da Simone Inzaghi, il Toro impiega 13 minuti a realizzare la sua prima rete nel nuovo anno e quella del momentaneo vantaggio dell’Inter contro l’Hellas Verona.