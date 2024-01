Miranchuk | da esubero ad alternativa di lusso | aveva già la valigia in mano | oggi è l’uomo in più

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Zingonia. La stava facendo davvero grossa Aleksej, al 55esimo di Atalanta-Sassuolo di Coppa Italia: fosse entrato quel tacco volante in girata, col destro che sarebbe il suo piede debole, probabilmente avrebbe messo a dura prova la stabilità del Gewiss Stadium. Solo un piccolo assaggio della sua classe cristallina, di un talento mai messo in discussione ma che troppo spesso funziona a corrente alternata: tecnica sopraffina e un sinistro di quelli che sanno far innamorare, come ha voluto ricordare nuovamente a tutti mercoledì in coppa, che avrebbero bisogno solamente di trovare continuità. Sembrava avere lain, in estate ma anche sul finire dell’anno con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato: una condizione non facile, ma il russo non si è mai estraniato, ha continuato ad allenarsi con costanza e ...