Minx | la serie viene cancellata per la seconda volta di seguito

Leggi su movieplayer

(Di sabato 6 gennaio 2024), lasulla prima rivista erotica per donne,da Starz dopo che il network ha salvato lastagione dello show dalla cancellazione di Max.è statadefinitivamente da Starz dopo che il network aveva salvato lo show da Max. La prima stagione dello show è andata originariamente in onda su Max, dove è stata rinnovata per unastagione prima di essere improvvisamente, nonostante le riprese fossero già iniziate, per una mossa di riduzione dei costi. Starz ha poi salvato laacquistando lastagione che ha debuttato il 21 luglio sulla piattaforma. Ora Starz ha annunciato di aver cancellato lo show che di conseguenza non vedrà una ...