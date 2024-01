Milano | cavo d' acciaio in strada | per il 24enne arrestato cade l' accusa di strage

resta in cella ma solo per l'accusa di blocco strada le e non per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti il 24enne Alex baiocco , in carcere ... (tg24.sky)

in carcere dalla notte fra mercoledì e giovedì scorsi per aver teso con due complici ancora ricercati und'acciaio ad altezza d'uomo lungo un viale di. E' quanto si legge nell'ordinanza ...Leggi Anched'acciaio tirato in strada: 24enne resta in carcere - Si dice pentito e rivela l'identità dei complici conosciuti sui social Alex Baiocco, un 'ragazzo fragile' Per il gip, ...cavo, in generale non c'è stata una programmazione della cosa, ma solo 'prendi il cavo e tiralo' (...), non mi rendevo conto dell'effettivo pericolo. Non doveva essere una trappola, era il nostro