Milan | Terracciano neanche in panchina per Inter-Verona

Chiuso definitivamente l'accordo con l'Hellas Verona Come riportato da Di Marzio, è stato chiuso l'affare tra l'Hellas Verona e ilper quanto concerne l'acquisto di: fortemente ...In aggiornamento Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Calciomercato: Altre NotizieL'Epifania non porta con sé solo i doni della Befana, ma anche nuovi affari di calciomercato con la Serie A che si è dimostrata subito molto attiva. Ieri la Roma ha preso ...Il Milan ha chiuso per Terracciano: trovato anche l'accordo con il giocatore. Offerta del Fenerbahce per Krunic: il ds e l'agente sono a Milano ...