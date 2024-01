Milan | Conte e le voci sulla panchina Krunic verso la cessione

Conte - Milan? Un'ipotesi che si sta facendo sempre di più in questi giorni. come potrebbe giocare? Quali potrebbero essere i colpi di mercato ? (pianetamilan)

... "Dobbiamo dargli una rosa completa, non reputo giusto metterlo sempre in discussione " - , sa che difficilmente la sua lunga storia colproseguirà al termine di quest'annata che, salvo ...Dedica al dubbio sul futuro allenatore delil suo editoriale per Sportitalia.com Tancredi Palmeri . Questi i passaggi principaliIl Napoli ha già cambiato allenatore in questa stagione, anzi due, ma nella prossima si prevedono molti cambiamenti tra le big della… Leggi ...Il percorso di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra poter giungere al termine alla fine di questa stagione. La società rossonera sostituirà il tecnico.