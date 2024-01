Microsoft sta addestrando un’intelligenza artificiale per accelerare l’approvazione dei reattori nucleari

(Di sabato 6 gennaio 2024)staper generare la documentazione necessaria per otteneredeidi prossima generazione da parte dei regolatori. L’obiettivo è utilizzare l’energia nucleare per alimentare i data center diche eseguono intelligenze artificiali generative. Affamati di energia Le intelligenze artificiali generative, come ChatGPT … ?

- ISTANBUL, Dec. 26, 2023 /PRNewswire/ -- Senkron. Energy Digital Services' customer Enerjisa Üretim and Microsoft today signed an agreement to ... (liberoquotidiano)

... e la seconda in classifica, cioè. Una distanza che dall'inizio dell'anno, soprattutto a causa dei malanni di stagione della Mela, siprogressivamente riducendo. Abbonati per leggere ...La differenza sostanziale nella modalità Date e nella modalità BFF, però,nel fatto che nella ... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e. Collabora con riviste di ...La società di Windows insidia il primo posto per capitalizzazione di Borsa sfruttando i cali del rivale. Gli investitori premiano le scelte del ceo Nadella e ...Lo shadow drop di Hi-Fi Rush è stato il risultato anche di una strategia dell'attesa sull'annuncio, che infine ha portato a una scelta nuova.