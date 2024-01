Michelle Hunziker | make-up fatto dalla figlia Sole | «Sembro la Befana?»

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ogni anno, la mattina del 6 gennaio, sono moltissimi i bambini che si recano con trepidazione a vedere cosa contenga la calza appesa per essere riempita con piccoli, apprezzatissimi doni. E...

Ilary Blasi e Michelle Hunziker festeggiano insieme il Capodanno in alta quota, con una cena di gruppo dove sono presenti anche i rispettivi compagni. (comingsoon)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo : Una Storia d’Amore in Montagna Il rapporto tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è stato messo in ... (pettegolezzicelebrita)

La conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax in montagna. Le foto che arrivano da Madonna di Campiglio la ritraggono più felice che mai ... (vanityfair)

LUNEDI' 1 GENNAIO Matrimoni vip, ecco chi andrà all'altare nel 2024 MARTEDI' 2e Ilary Blasi tra la neve con i fidanzati, guarda che gruppo! Francesco Totti e Noemi Bocchi, cartoline hot dalle Maldive MERCOLEDI' 3 Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata ...