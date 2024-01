Michael Bolton svela una dura battaglia contro il tumore al cervello

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il celebre cantante statunitense, vincitore del Grammy e icona della musica pop, ha condiviso una notizia scioccante con i suoi fan attraverso i suoi canali social: gli è stato diagnosticato unal. La popstar di 70 anni ha sottolineato di essere già stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato, subito dopo la diagnosi pervenuta alla vigilia di Natale.ha rivelato di essere attualmente in fase di recupero dalla complessa operazione e ha annunciato una pausa dalle esibizioni dal vivo. L'artista, con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha comunicato l'annullamento di tour e concerti previsti almeno per la prima parte del 2024. Nel suo messaggio sui social, il cantante ha esordito augurando un felice e sano anno nuovo a tutti, ma ha anche ...