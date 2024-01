Michael Bolton operato per un tumore al cervello | “Devo fermarmi”

Romina Carrisi felicemente fidanzata con il regista Stefano Rastelli che ben presto la renderà madre del primo figlio in arrivo nei prossimi mesi, ... (metropolitanmagazine)

Michael Bolton ha annullato diversi concerti dopo un intervento per un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato poco prima di Natale. Lo ... (europa.today)

La diagnosi è arrivata poco prima di Natale e l'operazione per rimuovere il cancro è già avvenuta con successo.Il cantante, 70 anni, ha annullato i ... (vanityfair)

Il cantanteha raccontato in un post pubblicato su Instagram che gli è stato recentemente diagnosticato un tumore al cervello. Operato, l'artista, 70 anni, ha spiegato di aver ora bisogno di ...Il cantante 70enne ha spiegato la delicata situazione sui ...La diagnosi è arrivata poco prima di Natale e l'operazione per rimuovere il cancro è già avvenuta con successo. Il cantante, 70 anni, ha annullato i prossimi concerti per concentrarsi sulla salute, ma ...Il cantante ha spiegato che nei prossimi mesi dovrà concentrarsi sulla ripresa e pertanto dovrà saltare diversi impegni ...