Michael Bolton | «Ho scoperto di avere un tumore al cervello | starò fermo per due mesi»

(Di sabato 6 gennaio 2024) La diagnosi è arrivata poco prima di Natale e l'operazione per rimuovere il cancro è già avvenuta con successo.Il cantante, 70 anni, ha annullato i prossimi concerti per concentrarsi sulla salute, ma promette di tornare presto: «Sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero»