Mezzo di soccorso tampona una vettura | traffico sulla provinciale 35 - Foto e video

(Di sabato 6 gennaio 2024) TORRE BOLDONE. Incidente a Torre Boldone, per fortuna senza gravi conseguenze, ma con lunghe code e disagi alla viabilità. Unmento si è verificatostrada provincia 35 per la Val Seriana all’altezza dello svincolo di Torre Boldone in direzione di Bergamo.

Il conducente si era anche allontanato dalper cercare aiuto o almeno un punto dove ci fosse campo per il cellulare ed è stato poi trovato e aiutato dai volontari delAlpino della VII ...