Metropolitana leggera | ripartono le corse

AIR Campania comunica che nella giornata di ieri si sono conclusi con esito positivo i test valutativi per la ripresa dell'esercizio della. Al termine del collaudo ANSFISA, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha dato l'ok al ripristino dei servizi, interrotti per i lavori di riqualificazione che hanno interessato Corso Umberto. Larientrerà in servizio nei primi giorni della prossima settimana con la riattivazione della corsia preferenziale nel tratto di strada di via Circumvallazione.