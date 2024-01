Meteo | le previsioni in Campania per il 6 gennaio 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi, sabato 6. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2044m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2023m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio ...

Codice arancione nel settore Bisenzio - Ombrone pistoiese, in Toscana. Allerta gialla per altre regioni fra cui la Puglia (immagine home page tratta da schema del dipartimento della protezione civile).