Meteo | ciclone artico in arrivo Sarà un fine settimana con gelo | pioggia e neve ma non al Sud

(Di sabato 6 gennaio 2024) E’ imminente l’di undi aria gelida tanto che in poche ore si passerà da una coda autunnale, mite e soleggiata, al crudo inverno. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it secondo il quale il peggioramento avverrà già da oggi. Le piogge moderate raggiungeranno tutto il Nord Ovest con nevicate sulle Alpi occidentali fino ai 700 metri. Dall’ora di pranzo...

Sull'ultimo weekend di queste feste potrebbe pesare il. Se il 2024 è iniziato com'era finito ... Domenica ilsi sposterà verso il Medio Adriatico. Previste precipitazioni a carattere ...l Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per "fenomeni intensi". L'aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 05 Gennaio 2024. Ecco di seguito il testo ...Dalla prossima settimana assisteremo all'ingresso impetuoso di aria Artica sull'Italia. Sono attese conseguenze importanti su buona parte del nostro Paese: vento forte, piogge e questa la volta anche ...Per tutto il weekend della Befana (Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio) ci aspettiamo venti di Maestrale con forza di burrasca ( punte ad oltre 100 km/h) su Sardegna e Sicilia (settori occidentali) in esten ...