Meteo | Befana con i doposci | in arrivo il gelo artico

In questa giornata di maltempo ci sarà anche il vento ad accompagnare la: sono previste ... Medie del periodo giù di 8 gradi In sintesi, con la doppiettaFase 1 + Fase 2, piomberemo ...Brutto tempo con piogge abbondanti, quindi freddo polare e neve sull'Italia colpita dal 'Ciclone della'. Questo il quadro delle previsionidelineato per la giornata di oggi - 6 gennaio 2024 - e per il weekend dagli esperti, che parlano di due fasi per l'ondata di maltempo che attraverserà ...Si tratta di una lettura coinvolgente che porta gli ascoltatori ad entrare nel magico mondo della Befana. È inoltre un’opportunità per far trascorrere del tempo di qualità ai più piccoli in questi ...di Pierluigi Gambino - L'ennesima beffa Più no che sì, anche se al 95', sull'1-0, il popolo genoano iniziava a pregustare un successo clamoroso e tre fantastici ...