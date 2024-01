Messina | contrasto al narcotraffico | sequestrati 1 | 2 kg di cocaina ad un corriere

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno sequestrato circa 1.200 grammi diin transito sullo Stretto di, traendo in arresto undi nazionalità italiana per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli in transito sullo Stretto, le Fiamme Gialle del Gruppo dinotavano l’atteggiamento sospetto del soggetto che, appena sbarcato, si avvedeva della presenza dei cani antidroga, mostrando evidenti segni di nervosismo.Alla semplice richiesta dei documenti, i sospetti trovavano immediata conferma: il soggetto messinese tentava di darsi precipitosamente alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce, approfittando del traffico di mezzi e persone, ...