Mercato Serie A | ritorno in grande stile per l’ex? Annuncio a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 gennaio 2024) In questi primi giorni di calcio, diversi sono i colpi già messi a segno dalle varie big diA e non solo. Tutti i club con un minimo comune denominatore: cercare di trovare l’occasione giusta per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Storicamente, ildi gennaio è una sorta didi transizione, con le squadre che non fanno altro che limitarsi ad alcune operazioni per cercare di porre rimedio a tutte quelle esigenze. Il tutto, con la consapevolezza di non poter fare molto, sia per non alterare più di tanto gli equilibri della squadra e sia per le non illimitate risorse economiche a disposizione dei vari club. Ma questa sessione diinvernale sembra avere decisamente un sapore diverso: gli affari sembrano essere molto più frequenti e diversi anche i top ...