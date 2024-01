Mercato Napoli | Osimhen è sempre un caso | “Pagano la clausola”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024)è partito per la Coppa d’Africa, ma intanto le voci disul suo conto non si placano: un club pronto a pagare laIl bomber nigeriano delè appena partito per la Coppa d’Africa, forte del titolo di giocatore africano più forte dell’anno. In patria si aspettano grandi cose da lui. La Nigeria necessita dei suoi gol per sperare nella vittoria finale. Si tratterebbe di un altro traguardo importante di. Nonostante la giovane età si prospetta per lui una carriera da vero fuoriclasse. Per questo motivo De Laurentiis ha deciso di blindarlo con unarescissoria da circa 120 milioni di euro e un ingaggio da top player (10 milioni annui). Il rinnovo è servito anche per tutelarsi in vista dei probabilissimi assalti estivi da parte dei grandi club, ...