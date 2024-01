Mercatino della Befana a Latina | le ordinanze in vigore

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 gennaio 2024), 6 gennaio 2024 – In occasioneFesta dell’Epifania, è previsto, in piazza del Popolo a, il. Iniziato ieri, venerdì 5 gennaio, ilproseguirà anche oggi 6 gennaio dove grandi e piccini potranno passeggiare tra le bancarelle di caramelle e dolciumi. Per permettere il regolare svolgimento delle attività è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in corso Matteotti, tratto compreso tra via Carducci e piazza del Popolo; piazza del Popolo, tratto compreso tra Corso Matteotti e CorsoRepubblica e corsoRepubblica, tratto compreso tra piazza del Popolo e via Oberdan. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ...