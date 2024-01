Meloni vuole Schlein Perché teme di più Conte

(Di sabato 6 gennaio 2024) È stato detto che dietro l’invito a partecipare alla festa di FdI, ad Atreju, rivolto personalmente a Elly, ci fosse la volontà della premier e numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia, di individuare nella leader dei dem il suo principale avversario politico e dunque di legittimarla in quel ruolo. Che poi laabbia declinato è altra storia. Nel corso della conferenza stampa del 4 gennaio la premier ha confermato di avere eletto la segretaria Pd come suo principale avversario politico, accettando un faccia a faccia con lei. Ma poi, sempre nel corso della conferenza stampa, non ha fatto altro che mandare frecciate velenose al M5S e al suo leader Giuseppe, dal Mes alla questione morale, dal Superbonus alla lotta alla povertà.si è già scelta il prossimo avversario con ...

L’ordine di scuderia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato rispettato. Anche ieri per l’intera giornata i partiti di maggioranza non ... (lanotiziagiornale)

Certo è che Conte al termine della conferenza stampa ha dichiarato: 'può fare le strategie chee scegliere di confrontarsi con chi. Con me ha rifiutato intimando ai vertici di ...E sull'inchiesta Verdini - Anas, 'la difesa diè debolissima. Salvini deve riferire: non è indagato ma le ordinanze - che la legge bavagliooscurare - delineano un sistema di ...La premier Meloni si è già scelta il prossimo avversario con cui duellare in tv, indicando espressamente la Schlein.Ora basta rinvii, proroghe e cavilli. Giorgia Meloni sta pensando di rompere gli indugi sulla annosa vicenda dei balneari. In conferenza stampa la premier ha annunciato una legge ...