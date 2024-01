Meloni scippa la Sardegna alla Lega Salvini | Così si rompe l' unità

'Mentre il presidente Schifani brindava per la manovra economica fallimentare del suo governo, a Roma, i suoi amici di partito perpetravano uno scippo miliardario dalle tasche dei cittadini siciliani ...Dossier CGIL. Di Paola (M5S):5 miliardi di euro ai siciliani. Schifani e soci di partito non provano imbarazzo Palermo 3 gennaio 2023 - "Mentre il presidente Schifani brindava per la manovra economica fallimentare ...Il partito della premier candida Truzzu, la Lega insiste su Solinas ed è pronta a correre da sola. La paura di nuove indagini su Verdini e non solo. FdI: “Uscirà dell’altro” ...BARI (ITALPRESS) – “La perdita del fondo di perequazione da 4,6 miliardi è un fatto gravissimo. Queste risorse erano quelle che avrebbero consentito al sud di recuperare il gap di infrastrutture e di ...