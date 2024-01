Meloni-Schlein | le tv fanno a gara per ospitare il faccia a faccia | da Vespa a Mentana a Myrta Merlino | tutte le candidature

(Di sabato 6 gennaio 2024) È partita latra le emittenti ad aggiudicarsi il confronto tv tra Giorgiae la segretaria Pd Elly. Dopo la disponibilità avanzata dalla premier durante la conferenza stampa di fine anno, da tutti i maggiori network arrivanopiù o meno esplicite ail. Che, peraltro, dovrà tenersi al massimo entro tre mesi: a inizio aprile, infatti – e cioè a sessanta giorni dalla data delle elezioni europee – si entrerà in regime di par condicio e le trasmissioni saranno obbligate a invitare esponenti di tutti i partiti in corsa. A ricordarlo è stato un esperto della materia, Bruno, rivendicando un diritto di prelazione della Rai: “Noi abbiamo per primi fatto l’invito a ...

Il Tg5 "offre uno speciale in onda subito dopo il telegiornale delle 20 o in prima serata" Mediaset si candida a ospitare il faccia a faccia ... (sbircialanotizia)

Leggi anchee il duello tv: prima sfida in attesa delle Europee Giorgiae Elly, Sky: "Sì a confronto tv"Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'articolo integrale di Daniele Capezzonein tv, Myrta Merlino interviene: "Chi deve condurre"Anche la Mediaset si candida per ospitare il dibattito tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein. Il confronto potrebbe andare in onda dopo il Tg5 in serata, si ...I principali network televisivi fanno a gara per ospitare il duello televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Dopo Sky, che ha ottenuto una sorta di primogenitura sull’idea, chiedendo direttamente ...