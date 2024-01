Meloni | Schlein e il duello tv | prima sfida in attesa delle Europee

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Sultv con Giorgiail guanto, in realtà, l'aveva lanciato Ellyall'ultima all'assemblea del Pd, a metà dicembre: "Sono sempre pronta a un confronto nel merito con lei, di persona. In televisione o in un altro luogo. Io non ho paura del confronto con lei su niente", aveva detto la segretaria dem parlando della premier. Per questo quel "volentieri" della premier alla domanda sulla disponibilità al faccia a faccia entro le, suona come una sorta di 'start' al lungotra le due leader da qui al voto Ue. "ha raccolto la, finalmente. Ora non può più scappare", sottolineano fonti parlamentari dem. Le tv, del resto, sono entusiaste e già sono al lavoro per concretizzare l'evento. ...

Per la segretaria Pd, in un'intervista a Repubblica, la premier usa " il solito vittimismo e complottismo da quattro soldi per coprire fallimenti ... (huffingtonpost)

La sera del prossimo confronto TV, Ellye Giorgiasi mettono a parlare di cinema: la Garbatella nelle serie TV, gender e cinepanettoni, Christian De Sica e Vittorio De Sica, maschera e ...Ma non sarebbe tanto quello in tv il vero duello, già saltato ai tempi di Atreju con il duro 'no, grazie' della leader dem: "Io il palco con i nostalgici del fascismo e del ...La ragione della soddisfazione e, in parte, dei timori dei Dem, si focalizza in quella definizione di “leader dell’opposizione” usata dalla Meloni, che riconoscendo la Schlein come leader non solo del ...La premier riconosce la leader dem come 'competitor', SkyTg24 e Porta a Porta le testate già partite in 'pressing' ...