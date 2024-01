Meloni | “L’Italia onora la memoria di Piersanti Mattarella”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA – “oggi ladi, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 a Palermo. È uno dei tanti eroi che, con il loro coraggio e la loro integrità, hanno insegnato al popolo italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica senza cedere al puzzo del compromesso morale. Sono trascorsi quarantaquattro anni dal suo sacrificio, ma il tempo non ha scalfito minimamente la forza dell’esempio di. Anche nel suo nome proseguiremo il nostro impegno quotidiano per liberare, una volta per tutte, la nostra Patria dal cancro mafioso”. Così la presidente del consiglio dei ministri, Giorgia, nell’anniversario dell’omicidio di...